СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-11T12:48:40+03:00

На дорогах Тюменской области за 2018 год погибло 186 человек Фото: Ольга Крыльцова

Это на 54 человека меньше, чем годом ранее

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На дорогах Тюменской области в 2018 году погибло 186 человек. Это на 22,5% или 54 человека меньше, чем в 2017 году.

При этом аварий с пострадавшими стало больше на 2,5% или 2851 ДТП. В них получили ранения 3855 человек. В областном центре за год произошло 1651 ДТП, погиб 31 человек и 2166 получили травмы.

Такие данные приводит областная Госавтоинспекция. Полицейские отмечают, что самая распространенная причина аварийности - несоответствие скорости дорожным условиям. Из-за этого происходит каждое 3-е ДТП. Водители часто (каждое пятое ДТП) не соблюдают очередность проезда перекрестков. Самым опасным нарушением остается выезд на встречную полосу – каждый четвертый погибший получил смертельные травмы при этом нарушении.

Каждая десятая авария или 246 ДТП совершены пьяными водителями. В этих происшествиях погибли 36 человек и 351 получил ранения. В 2018 году сотрудниками ГИБДД отстранили от вождения 8195 пьяных автомобилистов. 1084 из них были остановлены подшофе повторно.

Инспекторы отмечают, что сложной остается обстановка на федеральных автодорогах. На этих трассах погибли 97 человек, это на 7 человек меньше, чем в 2017 году, ранены 618 человек, что на 44 человека больше. Рост показателей аварийности зарегистрирован на трассах Курган-Тюмень и Тюмень-Омск.

Для снижения аварийности в 2019 году ГИБДД инициирует установку на федеральных магистралей автоматических камер фотовидеофискации.

С участием детей произошло 396 ДТП, в них погибли 5 детей, ранены 444 ребенка в возрасте до 16-ти лет. Более 60% детей были пассажирами автомобилей

С участием пешеходов произошло 602 ДТП, в которых 58 пешеходов погибли и 578 получили ранения. Из-за нарушения проезда нерегулируемых пешеходных переходов произошло 174 ДТП, погибли 7 человек, травмированы 174. 42 ДТП произошло на регулируемых переходах. К административной ответственности за нарушение правил проезда зебрынаказаны почти 9,5 тысяч водителей, на пешеходов возбуждено более 25 тысяч административных материалов за нарушения ПДД.