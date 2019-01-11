Тюменцев семьями приглашают на День снега

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-11T12:10:52+03:00

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Всероссийский день снега жители Тюмени отметят 20 января на базе отдыха «Пруд Лесной». Для участия в нем нужно подать заявку организаторам до 15 января. Вход для них на территорию базы будет бесплатным. Пройти без билета смогут также те, кто зарегистрируется в День снега с 10:30 до 12:30, и попробует свои силы в семейной эстафете и полосе препятствий.

Участвовать в соревнованияъх могут все желающие. Главное – предоставить допуск врача тдетям от 4 до 17 лет. Горожан старше 18 лет смогут состязаться при наличии медсправки или подписи о персональной ответственности за своё здоровье.

Кроме состязаний тюменцев ждут катание с гор, на коньках, лыжах, санках, хоккейные баталии и многое другое, сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.

Заявки на участие принимают по адресу: 50 лет Октября, 46 – отдел по организации и проведению мероприятий в области физической культуры и спорта Тюменского городского многопрофильного центра, по e-mail: tgmc@bk.ru, по телефону: 8 (3452) 51-79-58, контактное лицо – Владимир Владимирович Берсенёв.

Программа Дня снега

10.30 - 12.00 – регистрация участников

12.30 - 12.50 – Церемония открытия

13.00 - 14.30 – преодоление полосы препятствий

13.00 - 15.00 – проведение зимней эстафеты для всей семьи

13.30 - 15.30 – церемония награждения победителей и призёров

16.00 – церемония закрытия.