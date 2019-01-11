2019-01-11T11:35:50+03:00
Общество

Конкурс «Краса Тобольска – 2019» дает последний шанс горожанкам

20 января состоится финальный кастинг
Маргарита КАЛИНКИНА
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Конкурс «Краса Тобольска – 2019» дает последний шанс горожанкам. Фото конкурса «Краса Тобольска – 2019»Конкурс «Краса Тобольска – 2019» дает последний шанс горожанкам. Фото конкурса «Краса Тобольска – 2019»
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Финальный кастинг городского конкурса «Краса Тобольска – 2019» состоится 20 января. Все, кто хотел участвовать, но до сих пор по каким-либо причинам не смог, ждут на просмотр. Приглашаются стройные девушки не ниже 160 сантиметров, пропорционального телосложения в возрасте от 16 до 30 лет.

Кастинг пройдет в Фитнес Клубе «Кубики» ТРЦ «Жемчужина Сибири» по адресу: 7 микрорайон, строение 30. Начало в 15.00.

На кастинге девушки заполнят анкету и пройдут фотосессию, им предстоит показать умение подать себя, пластичность, грациозность, обаяние и артистичность, а также умение позировать и держаться перед камерой.

Прием заявок на участие в конкурсе «Краса Тобольска – 2019» продлится до 23 января. Найти подробную информацию о конкурсе и скачать заявку участницы можно на сайте комитета по делам молодежи администрации Тобольска.

Проконсультироваться по вопросам проведения и участия в конкурсе можно по адресу: Тобольск, Комсомольский проспект, д. 37, вставка 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74.

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