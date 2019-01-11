Разбойника-рецидивиста, грабившего молодых тюменок, передали суду

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-11T10:50:52+03:00

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Тюменского разбойника-рецидивиста, грабившего женщин, передали суду. В этот раз ему предстоит ответить за нападение и убийство 19-ти летней девушки.

34-летнего тюменца обвиняют сразу по трем статьям УК РФ: п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч.4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением).

Преступление было совершено ночью 26 июня. Мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» и на ул. Пушкина увидел 19-летнюю девушку. Он решил ее ограбить и напал, угрожая кухонным ножом. Потерпевшая оказала сопротивление, в итоге злодей несколько раз ударил ее ножом. От полученных ран девушка скончалась на месте.

29 июня мужчину задержали и заключили под стражу. Во время расследования преступлениявыяснилось, что ранее, ночью 21 июня, обвиняемый удерживал в своей машине 27-летнюю женщину против ее воли, тем самым лишив ее на какое-то время свободы.

До этого тюменец был неоднократно судим за разбойные нападения. Все преступления он совершал в отношении женщин, вооружившись кухонным ножом. В марте 2018 года он досрочно освободился из колонии.

Прокуратура Тюменской области уже утвердила обвинение и направила материалы в суд. Мужчине грозит лишение свободы от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение, сообщили в надзорном ведомстве.