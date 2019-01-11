2019-01-11T10:21:53+03:00
Происшествия

Тюменец чуть не зарезал свою жену, приревновав к брату

Напуганной женщине удалось вырваться
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец чуть не зарезал свою жену, приревновав к братуТюменец чуть не зарезал свою жену, приревновав к братуФото: Ольга Крыльцова
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Тюменец чуть не убил свою жену, приревновав к брату. Инцидент произошел накануне, 10 января. Напуганная женщина позвонила в полицию, сообщив, что супруг грозится ее убить.

На место выехал участковый. Он выяснил, что пара ходила в гости к родственникам, где муж выпил большое количество алкоголя. Дома он устроил разборку. Мужчина сначала оскорблял жену, а затем схватил нож, повалил женщину на пол, и начал угрожать убийством. Напуганная тюменка смогла вырваться и убежать из дома.

Буйного супруга полицейские арестовали и доставили в отдел. Им оказался ранее судимый 37-летний безработный. Он пояснил, что разошелся из-за того, что был пьян.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 159 УК РФ «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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