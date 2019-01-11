«У слов благодарности нет срока давности!»: тюменцам предлагают сказать «спасибо» своим спасителям

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:50:55+03:00

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Проект «У слов благодарности нет срока давности!» стартует сегодня, 11 января в Тюменской области. Его запустили в честь Международного дня «Спасибо» Почта России и ГУ МЧС России по Тюменской области.

Международный день «Спасибо» – отличный повод поблагодарить родных и совсем незнакомых людей, например, сотрудников МЧС или представителей другого ведомства, оказавшихся рядом в нужную минуту и подарившим вам или вашим близким второй шанс, чтобы жить, быть с близкими, дышать, двигаться вперед и радоваться новому дню.

Порой люди в критический момент не успевают сказать слов благодарности. а после не знаю, куда обращаться. Сейчас такая возможность есть.

Каждый может сказать «Спасибо» своему спасителю или спасителям, даже если с момента чрезвычайного события прошел не один год. Сделать это можно, отправив письмо или открытку с теплыми словами благодарности, кратко описав событие (место, год, месяц). Все письма спасателям будут гарантированно доставлены Почтой России в ГУ МЧС России по Тюменской области: 625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

В свою очередь, все полученные письма и открытки будут опубликованы на официальных страницах Главного управления МЧС России по Тюменской области в социальных сетях.