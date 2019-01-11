Тюменская область вошла в «золотую двадцатку» Национального туристического рейтинга

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:44:18+03:00

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В «золотую двадцатку» Национального туристического рейтинга вошла Тюменская область по итогам 2018 года. В 2016 году регион находился на 36 месте с суммой 53,9 балла, в 2017 году на 22 месте (73,1 балла), а в 2018 году поднялся до 19 места. Количество присвоенных баллов при этом возросло до 80,3.

- Регион активно развивает свои туристические маршруты, в том числе связанные с историей императорской семьи Николая II, уникальные «нефтяные» маршруты, Тобольск с его знаменитым кремлем, – отметили в Центре информационных коммуникаций «Рейтинг».

Тюменцы участвовали на множестве международных выставок, в том числе в Германии и Казахстане. На международной туристической выставке "Отдых - 2018" в Москве регион победил в трех номинациях конкурса презентационных видеороликов регионов России "Привет, Россия – Родина моя!". Из всех участников Тюменская область взяла максимальное количество наград, сообщили в пресс-службе главы региона.

В 2018 году в регионе стартовал национальный проект «Императорский маршрут», он проходит через Тюмень, Тобольск и село Покровское – родину Григория Распутина, где также останавливался Николай II по пути в Екатеринбург. В Тобольске открылся Музей императорской семьи Николая II, где императорская семья жила во время ссылки.

Большой популярностью пользуются крупные тюменские фестивали. Например, «Лето в Тобольском кремле» в 2018 году посетили 15 тысяч зрителей. Фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» также собрал более 15 тысяч зрителей. С успехом прошли и фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим-Экспо» (свыше 10 тысяч зрителей), Масленица в Ялуторовске, этнофестиваль «Небо и Земля» (более 15 тысяч зрителей), фестиваль уличных театров «Сны улиц» (более 25 тысяч зрителей).

В 2018 году в рамках реализации национальной программы Министерства культуры РФ «Моя Россия» Тюменскую область посетили 660 детей из 15 регионов страны.

В ближайшие годы может получить развитие курортный туризм. Его объектами станут термальные источники, санатории региона и «Медицинский город» в Тюмени.

- Важно, что инфраструктура Тюменской области готова к росту туристического потока – совершенствуется транспортная сеть, открываются новые отели и рестораны, развивается региональный бренд «VisitTyumen». Он обеспечивает информационное продвижение нашего туристического потенциала, в регион приходят новые инвесторы, – считает губернатор Александр Моор.