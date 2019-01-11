Еда, шопинг и кино: Яндекс.Касса сообщил, на что тратились тюменцы в новогодние праздники

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:35:12+03:00

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Шопинг, еда на дом, кино, онлайн-игры и обучение. Это самые популярные траты в интернете у жителей Урала в новогодние праздники. Сервис Яндекс.Касса выяснил, как проводили досуг в длинные праздничные дни уральцы и тюменцы в том числе.

Одним из самых популярных стали заказы готовой еды в онлайне. Средний чек одного заказа с доставкой на дом составил 1050 рублей.

Активно скачивалась из интернета музыка и кино. В среднем за этот сервис граждане платили 1300 рублей. Популярны были покупки игр (средний чек 520 рублей), билетов на концерты, в кино, театры и музеи (1280 рублей).

Но не все развлекались. Оказалось много желающих поучиться. Средний чек пользователей онлайн-курсов составил 2560 рублей.

Совершалось также много покупок билетов на самолёты и поезда. Стоимость их составила 8470 и 1260 рублей соответственно.

В праздничные каникулы жители Урала активно занимались онлайн-шопингом. В топ-5 популярных товаров в интернете вошли одежда, обувь и аксессуары (средний чек — 980 рублей), книги (350 рублей), товары для хобби (2090 рублей), косметика и парфюмерия (3530 рублей), товары для дома (3770 рублей).