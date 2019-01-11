Тюменцы за электроэнергию теперь будут платить больше

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:17:29+03:00

В Тюменской области с 1 января 2019 года тарифы на электроэнергию выросли Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюменской области с 1 января 2019 года проинтексированы тарифы на электроэнергию. Теперь одноставочный тариф для жителей сельских населенных пунктов, а также горожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, составляет 1,98 р./кВт*ч. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, составляют днем (с 07:00 до 23:00) 2,01 р./кВт*ч.; ночью (с 23:00 до 07:00) — 0,99 р./кВт*ч.

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для потребителей, приравненных к категории «население», цена электроэнергии по одноставочному тарифу установлена на уровне 2,82 руб./кВт*ч. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, днем учитываются по 2,87 р./кВт*ч.; ночью (с 23:00 до 07:00) — 1,42 р./кВт*ч.

Таким образом, прирост одноставочного тарифа в 2019 году в Тюменской области по отношению к 2018 году составит в среднем 3,6%, дифференцированного тарифа по времени суток — 3,5% днем и 3,1% ночью.

Изменение тарифов произошло из-за повышения ставки НДС с 18% до 20%, пояснили в Отделе по связям с общественностью и работе со СМИ компании «Газпром энергосбыт Тюмень». В 2019 году запланирована еще одна интексация, она произойдет в июле.

Коррекция цен на электроэнергию установлена Распоряжением Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Югры и Ямалу N 50 от 19.12.2018. В 2018 году индексация тарифов на электроэнергию производилась один раз — в июле, в среднем она составляла 4%. Несмотря на то, что за 2019 год тарифы изменятся два раза, индексация останется на уровне данного показателя. Кроме того, она по-прежнему будет ниже прироста в 5%, указанного в «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», подготовленного Минэкономразвития РФ.