Трижды не смог: в Тюменском районе поймали водителя с липовыми правами

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:49:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменском районе полицейские задержали водителя, который ездил на автомобиле «Хендэ» с липовыми правами. Сотрудники ДПС остановили его на 177-м километре автодороги Курган-Тюмень для проверки документов. 29-летний тюменец показал удостоверение, которое вызвало сомнения у стражей правопорядка.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина лишен права управления автомобилем. Для возврата документа летом 2018 года ему требовалось сдать экзамен на знание ПДД. После трех неудачных попыток он заказал поддельное удостоверение в интернете, заплатив 10 тысяч рублей.

По данному факту межмуниципальным отделом МВД России «Тюменский» возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».