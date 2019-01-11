Россияне восхищаются тюменским врачом, который спас от смерти 11 человек

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:18:04+03:00

Посты о реаниматологе, возвращающем пациентов с того света, набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях

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Тюменский врач скорой помощи Андрей Горланов благодаря социальным сетям буквально за сутки стал известным всей стране. Информация о нем разлетелась по самым разным пабликам и собирает сотни тысяч просмотров, десятки тысяч лайков, сотни репостов и комментариев.

Например, в такой группе как Лепрозорий в "ВКонтакте" пост о тюменце посмотрели 304 тысяч человек, количество лайков за сутки достигло 16750. Люди восхищаются доктором, называют человечищем, доктором с большой буквы, желают ему здоровья и терпенья.

В 2018 году Андрей Горланов сумел провести 11 успешных реанимаций и вернуть из клинической смерти к жизни шесть мужчин и пять женщин, сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

По словам самого героя, он придерживается четкой аксиомы — бороться за жизнь пациента нужно до конца, приложив все усилия и сделав все возможное.

Один из последних случаев произошел 20 ноября. Сердце остановилось у 58-летнего мужчины в машине скорой помощи по пути в реанимацию. Бригада доктора Горланова встречала коллег, которые эвакуировали пациента с острым инфарктом миокарда, проживающего на юге области.

- При записи кардиограммы мужчина потерял сознание и перестал дышать. Возникло осложнение инфаркта, сердце не перекачивало кровь из венозного русла в артериальное, - объяснил врач.

Медики попытались привести ритм сердца в норму с помощью электрического тока. Не помогло, пришлось проводить непрямой массаж сердца, искусственно поддерживая кровоснабжение головного мозга. Через 5 минут мужчина задышал и открыл глаза.

Отсутствие жизни пациент воспринял как обморок, переживая, что из его памяти выпал фрагмент. Говорить правду медики не стали. В состоянии средней степени тяжести передали его врачам стационара, где ему провели стентирование сосудов сердца.

Еще один ноябрьский пациент больше месяца лечился в Кардиоцентре, попав туда в коме.

- К счастью, 62-летний мужчина оказался борцом. Сейчас он в сознании, правда, может пока только сгибать ноги. Таких последствий не было бы, если бы родственники сразу начали делать массаж сердца - убежден Андрей Горланов.

Врачи прибыли на вызов через 12 минут после звонка, у мужчины уже не работало сердце, реанимация этого пациента заняла еще 12 минут, после чего его экстренно госпитализировали.

Работа на скорой — это работа в команде. Врачу Горланову повезло с напарниками. На подстанции № 4 трудятся надежные фельдшеры — Анастасия Круглова, Айгуль Хабибуллина, Танзиля Теплинская, Марина Кетман.

- Они выбрали профессию по призванию, им нравится приходить на помощь людям. Они ответственные, выполняют все, что от них требуется, по совести и по закону. Я благодарен им за слаженную, профессиональную работу, понимание с полуслова. Вместе мы, наверняка, спасем еще много жизней, - говорит Андрей.