В Тюменской области идет прием заявлений на сдачу ЕГЭ

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:00:44+03:00

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Все желающие сдать ЕГЭ в Тюменской области могут подать заявления до 1 февраля. Одиннадцатиклассники подают заявление в своих школах, а выпускники прошлых лет — в муниципальных органах управления образованием.

Будущие абитуриенты сейчас могут ещё раз уточнить список экзаменов для поступления в выбранные вузы. После 1 февраля изменить или расширить перечень сдаваемых предметов будет невозможно, сообщили в областном департаменте образования и науки.

— Участник экзамена может выбрать любое количество предметов, — пояснил начальник центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергей Лунев. — Два экзамена — русский язык и математику — выпускники текущего года сдают обязательно для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы ребята сдают по их выбору для поступления в вузы.

Заявления подаются лично, при себе необходимо иметь паспорт. Также подать документы могут родители (или законные представители). Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании.

К слову, для подготовки к ЕГЭ все участники могут пользоваться бесплатным открытым банком заданий и подборкой проверенных ресурсов, которые собраны на странице Официального портала органов государственной власти Тюменской области.