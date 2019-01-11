Погода 11 января в Тюмени: тепло и небольшой снежок

11 Янв. 2019 2019-01-11T04:59:03+03:00

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Пятница, 11 января, в Тюменской области будет немного облачной. Ночью местами выпал небольшой снег, днем слабые осадки продолжатся, местами снегопад будет умеренным. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура днем составит -12 -17 градусов, местами до -22.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске небольшой снежок будет рано утром и вечером. В полдень небо проясниться и выглянет солнышко. Термометры покажут максимум -16 градусов. Ветер 3-6 м/с.

В Тобольске слабые осадки будут идти весь день, на улице будет тоже -16 и почти без ветра 1-4 м/с.

В Ишиме также тепло, но ветрено скорость порывов возможна до 8 м/с. Слабый снегопад начнется ночью и прекратится после обеда.

Сегодня отмечается Международный день «спасибо». Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой, если произнесены от чистого сердца.

В России это также День заповедников и национальных парков, а в народном календаре 11 января названо Страшным днем. Он получил такое название потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Чтобы уберечься от ее проделок, принято было совершать определенные обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.

Существовали для этого дня и особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.