Новый год без долгов: тюменцы вернули УСТЭК 14,6 миллионов рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:19:59+03:00

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Тюменцы должны теплоснабжающей компании УСТЭК 405 миллионов рублей. В декабре компания провела акцию «В новый год без долгов» и более 200 потребителей полностью рассчитались с тепловиками.

В отношении них единая теплоснабжающая организация отказалась от ранее заявленных исковых требований в суде. Кроме того, данные потребители были освобождены от уплаты начисленной неустойки на общую сумму 116 тысяч рублей.

- Максимальную активность управляющие компании и ТСЖ проявили в первый день акции. 19 декабря в адрес УСТЭК было направлено 14,6 миллионов рублей. «В новый год без долгов» постаралось войти и население - через ТРИЦ в счет погашения дебиторской задолженности за тепловую энергию поступили денежные средства в размере 3,5 миллионов рублей. Мы надеемся, что в 2019 году платежная дисциплина потребителей в Тюмени укрепится, и уровень сбора платы за коммунальные услуги существенно вырастет, - прокомментировал итоги акции генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский.