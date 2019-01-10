2019-01-10T15:35:13+03:00
Спорт

В Тюмень на Кубок губернатора приедут сильнейшие танцоры мира

Зрители увидят выступления по европейской и латиноамериканской программе
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сильнейшие спортсмены-танцоры мира приедут в Тюмень на этап мировой серии по танцевальному спорту WDSF Open Standard & Latin 2019. Соревнования пройдут 19 и 20 января в рамках Кубка губернатора Тюменской области.

Ожидаются свыше трех тысяч спортсменов из одиннадцати стран, сообщили в областном Департаменте физкультуры, спорта и дополнительного образования. Это танцоры Италии, Германии, Сербии, Венгрии, Португалии, Испании, Эстонии, Латвии, Нидерландов, Индии и, разумеется, со всех уголков России. Престижная международная судейская коллегия WDSF также будет представлена перечисленными странами. Музыкальная программа все дни турнира будет в руках звукорежиссера из Италии Federico Costanzi.

Организаторы отмечают, что ежегодно программа турнира и география растет. 19 января зрители увидят европейскую программу, а 20 января – латиноамериканскую. Вечерняя программа начинается в 19:00 и предполагает насыщенное и яркое шоу. Специальными гостями станет тюменский коллектив формэйшн «Вера».

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