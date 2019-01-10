Житель Ялуторовска зарезал знакомого из-за бутылки спиртного

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:04:40+03:00

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Житель Ялуторовска зарезал своего знакомого за то, что тот купил всего одну бутылку спиртного. Преступление было совершено накануне, 9 января.

50-летний неоднократно судимый житель Ялуторовска пришел к своему 41-летнему знакомому домой и во время застолья они повздорили. Гостю не хватило алкоголя. Во время ссоры он схватил нож и вонзил его в своего собутыльника. От полученного ранения хозяин дома скончался на месте от острой кровопотери.

По данному факту Ялуторовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Тюменской области возбуждено уголовное делона основании ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине уже предъявлено обвинение. Он вину в совершённом преступлении признал.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.