2019-01-10T14:36:05+03:00
Общество

Тюменские связисты назвали рекордсменов телефонных разговоров в новогоднюю ночь

Самые говорливые живет не в Тюмени
Маргарита КАЛИНКИНА
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Четыре часа и четыре минуты проговорила по телефону в ночь с 31 декабря на 1 января жительница Тобольска. Это рекорд новогодних поздравлений жителей реиона. Второй по продолжительности звонок был совершен из Ялуторовска – 3 часа 50 минут, на третьем месте разговор абонента из Тюмени – 3 часа 40 минут.

Традиционно в самую праздничную ночь года нагрузка на телефонную сеть выросла в десятки раз. Жители региона по домашним стационарным телефонам совершили 108 тысяч вонков. Общее время разговоров составило 451 тысяч минут.

- В подсчет попали звонки с 19 часов 31 декабря до 4 часов утра 1 января, сообщили в филиале Ростелекома в Тюменской и Курганской областях. - Средняя длительность звонка составила 2,5 минуты.

Также зафиксировано резкое увеличение интернет-трафика: в период новогодних праздников было скачано на 62% больше информации по сравнению с непраздничным периодом. Очень популярно было интерактивное телевидение и его сервисы. Наиболее востребованным стали услуги «Управление просмотром» и «Видеопрокат». В ТОП-3 по количеству просмотров фильмов вошли «Один дома», «Аватар» и «Супер семейка-2».

- Высокая новогодняя нагрузка – традиционное испытание сетей связи на прочность. Внештатных ситуаций не возникло, мы имеем большой запас мощностей каналов связи. Технический персонал дежурил все каникулы, – рассказывает Владимир Барвинский, директор филиала Ростелекома. – Пользователи стационарной телефонии активно звонят друг другу, невзирая на границы между регионами, ведь звонки внутри сети компании практически по всей России не тарифицируются. Причем и на мобильные телефоны компании с домашних телефонов «Ростелекома» можно звонить бесплатно.

В период Старого Нового года, 13 – 14 января, связисты не ожидают роста количества телефонных звонков и объема интернет-трафика.

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