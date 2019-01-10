В Тюменской области 18-летнего молодого человека поймали на сексуальном насилии
В Исетском районе18-летнего молодого человека подозревают в сексуальном насилии. Преступлении произошло 8 января на одной из улиц возле жилого дома. Мужчина увидел идущую девушку и набросился на нее.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета России, злоумышленник совершил иные насильственные действия сексуального характера. Спугнул которого случайный прохожий.
По данному факту возбуждено уголовное дело на основани ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие инициирует также ходатайство в суд о заключении злоумышленника под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.