2019-01-10T13:51:27+03:00
Общество

Безопасность тюменцев на крещенских купаниях будут обеспечивать более тысячи человек

Дежурить будут спасатели, пожарные, полицейские и медики
Маргарита КАЛИНКИНА
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Безопасность купаний во время Крещения в Тюменской области будут обеспечивать свыше тысячи человек и более 200 единиц техники. На дежурство выйдут инспекторы ГИМС, спасатели ТОСЭР, сотрудники федеральной противопожарной службы, полиции, а также медики и представители администраций муниципальных образований.

Сейчас в Главном управлении МЧС России по Тюменской области начал работу оперативный штаб для контроля за подготовкой. Главам муниципальных образований направлены письма с рекомендациями по оборудованию купелей и мерам безопасности на водоемах. В регионе будет организовано более 40 купелей.

Центр ГИМС также проводит проверку мест купания и выдает разрешения на строительство иорданей. С 16 января начнется проверка самих купелей с выдачей рекомендаций по безопасному количеству одновременного выхода людей на лед.

В Тюмени место главных Крещенских купаний осталось прежнее: участок Туры в Заречной части города. Поступили также заявки от организаторов из поселка Антипино, Кулаково и озера Липовое в пригороде. Сегодня также поступили обращения из Юргинского и Бердюжского районов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

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