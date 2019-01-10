2019-01-10T14:20:30+03:00
Происшествия

В Тобольске сгорел дом с хозяйкой

Причины возгорания устанавливаются
Марина АНТОНОВА
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В Тобольске сгорел дом с хозяйкой. Фото группы ЧС Тобольск vk.comВ Тобольске сгорел дом с хозяйкой. Фото группы ЧС Тобольск vk.com
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В Тобольске сгорел дом с хозяйкой. Сегодня, 10 января, в городе произошла трагедия. На улице Гуртьева пожар произошел в одном из частных домов. Огнем уничтожены также баня и все надворные постройки.

Сообщение о возгорании поступило в начале 11-го часа, в 10.24. К моменту прибытия полыхала вся крыша и другие строения во дворе, общая площадь, пройденная огнем, составила порядка 100 квадратных метров.

Тушили пламя порядка часа 14 пожарных и четыре пожарных машины. В сгоревшем доме было найдено тело женщины.

- Причина возгорания еще не известна, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. - На месте работают дознаватели. Личность погибшей тоже устанавливается.

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