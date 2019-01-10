Два ДТП парализовали движение на одном из оживленных перекрестков Тюмени

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:29:04+03:00

В аварии на пересечении улиц Мориса Тореза и Герцена пострадали двое человек

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Сразу две дорожные аварии произошли сегодня на перекрёстке Мориса Тореза-Герцена. Как сообщают очевидцы водитель автомобиля "Шевроле" при повороте с улицы Герцена в сторону железной дороги снес забор. В итоге пострадали два человека. Каретами скорой помощи их госпитализировали в больницу.

В областном департаменте здравоохранения уточнили, что пострадавший в ДТП был один.

- Вызов поступил в 12.06, на место выехала бригада скорой помощи, но уже в 12.07 очевидцы остановили мимо проезжающий автомобиль медиков, который вез в стационар пациента. Медики остановились и стали оказывать помощь пострадавшей. В 12.11 на место прибыла бригада, которой и предназначался этот вызов. Сейчас пациентка с подозрением на сотрясение головного мозга доставлена в ОКБ № 2 для дальнейшей диагностики и оказания необходимой медицинской помощи.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что под колеса автомобиля попала женщина, 1941 года рождения. По словам водителя, она шла на красный сигнал светофора. Сейчас эта информация уточняется.

Второе, ДТП произошло буквально в течение 20 минут после первого и аварии между собой никак не связаны, подчеркнули в ГИБДД. Столкнулись четыре автомобиля - "Мерседес", "Тойота", "Инфинити" и "Вольво". Пострадавших нет, повреждения автомобилей незначительные. На место выезжали сотрудники ГИБДД, чтобы машины могли как можно быстрее разъехаться и освободить проезжую часть. В месте столкновения образовалась большая пробка. Автомобили практически перекрыли движение в обоих направлениях.

По данным сервиса "Яндекс Пробки" движение до места аварии по улице Профсоюзной в сторону Трактовой составляет всего 2 км/ч. Движение по улице Герцена в обоих направлениях составляет 5 км/ч, такая же ситуация на улице Мориса Тореза.