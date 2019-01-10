Горки на водоемах Тюмени: один ребенок провалился под лед

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:39:53+03:00

Горки на водоемах Тюмени: один ребенок уже провалился под лед. Фото ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области

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В Тюмени на водоемах стала очень популярна новая забава. На берегах залилит горки и люди катаются с них, съезжая прямо на лед. Желающих достаточно и среди детей, и среди взрослых. Одно из самых популярных мест - у Моста влюбленных. Горки есть также на водоемах в Зареке и на Лесобазе.

Но, как сообщают сотрудники ГИМС, несмотря на все принятые меры безопасности, несчастные случаи происходят. Так, в первые дни января на пруду Чистом на Лесобазе под лед ушел мальчик. Он катался на "ватрушке" и провалился. Благодаря бдительным взрослым его сразу вытащили.

- Так что внимательность и соблюдение правил - залог безопасного отдыха на зимних реках и озерах, - почеркивает начальник Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин.

В черте города на реке в праздники дежурило судно на воздушной подушке "Хивус". Инспекторы патрулировали участки возле набережной и в районе Зареки. Проверялся также лед и территория на предмет выявления опасных мест.

Профилактические беседы проходят также с рыбаками в Тюменском, Ишимском, Уватском и Тобольском районах. Основная задача: предотвратить несчастные случаи. С любителями подледного лова проводят беседы о правилах безопасности на льду, вручают им памятки с алгоритмом спасения попавших в воду людей.