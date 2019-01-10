2019-01-10T12:13:40+03:00
Происшествия

В Тюмени выявлена подпольная мебельная фабрика

Мигранты в ней делали диваны и кресла
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюмени выявлена подпольная мебельная фабрика. 34-летний тюменец организовал кустарное производство диванов и кресел в доме по улице 5-тая Западная.

Информация о нелегальном мини-предприятии поступила в конце прошлого года в отдел полиции № 6, сообщили в пресс-службе городского УМВД. Для ее проверки на место выехали участковые. В доме работали три гражданина ближнего зарубежья, был сам организатор производства. Обнаружены также чертежи мягкой мебели, материалы и строительные инструменты.

Выяснилось, что иностранцы находятся в России нелегально. Организатора привлекли к административной ответственности на основании ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». Мигранты наказаны на основании статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда, либо режима пребывания в России».

Расследование продолжается.

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