2019-01-10T11:34:48+03:00
Происшествия

Пьяный пешеход угнал машину, столкнув ее владельца в кювет

Найти злоумышленника удалось, когда он совершил аварию
Маргарита КАЛИНКИНА
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В поселке Винзили 19-летний молодой человек угнал «девятку» на глазах ее владельца. Мужчина ехал по дороге и увидел пешехода на проезжей части. Он вышел из автомобиля, чтобы сделать ему замечание, но тот толкнул водителя в кювет, сел за руль и уехал.

Злоумышленника задержали. Им оказался житель села Муллаши. Он был пьян и рассказал, что планировал заехать в гости к подруге, проживающей в Винзилях, но передумал и решил «покататься». На 34-м километре автодороги Тюмень-Ишим-Омск у поселка Богандинский, угонщик въехал в ВАЗ 2114. Обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

В Межмуниципальном отделе МВД России "Тюменский" стражи порядка выяснили, что у молодого человека нет прав, нашли хозяина машины и завели уголовное дело на лихача на основании части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщили в пресс-службе МО МВД России "Тюменский".

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