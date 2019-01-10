Тюменцам предлагают сделать «Утиное селфи»

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:06:10+03:00

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Жителей Тюменской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Серая шейка». Она пройдет 19 и 20 января.

Любители птиц могут помочь орнитологам выяснить, сколько перелетных пернатых остались зимовать и не улетели, как их собраться в теплые края.

Известно, что большинство водоплавающих птиц осенью покидает Сибирь. Их гонит не холод, а замерзающие водоемы, и отсутствие корма из-за этого. Однако из-за строительства плотин на реках и сброса тёплых вод ГРЭС в больших городах, появились большие участки водоемов, которые не замерзают даже в самые суровые морозы. Поэтому, например, утки все чаще остаются зимовать на них. Для того, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные «холодные зимовки», какие виды зимуют здесь и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный среднезимний учёт пернатых.

Так как орнитологи не могут знать всех мест зимовок птиц, они обращаются за помощью к населению. Полученные данные об изменении численности и размещении птиц станут индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов и т.п. К тому же, учёт – это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего края.

Как считать зимующих водоплавающих и околоводных птиц?

Нужно посетить незамерзающие водоёмы и проверить, не зимуют ли там утки или другие птицы. Часто на Урале и в Сибири зимуют кряквы, гоголи, хохлатые чернетеи, красноголовые нырки, чирки-свистунки, большие крохали, лутки, лысухи, камышницы и другие. Местами даже можно найти чаек и цапель. Познакомиться с внешним видом водоплавающих птиц России можно по полевым определителям и в интернете, в том числе на сайте Союза охраны птиц России в систематической фотогалерее.

В день учёта на маршрут лучше выйти утром (в сильный мороз - днем). Определить на глаз в квадратных километрах, гектарах, квадратных метрах площадь озера или пруда, а реки или ручья - в пройденных километрах. Если птиц на свободном ото льда водоёме нет, обязательно это отметить.

Желательно иметь полевой бинокль и фотоаппарат и визуальный подсчёт дублировать фотосъёмкой, которую потом склеить панорамой. Считать надо раздельно селезней и уток в Photoshop с использованием инструмента «счётчик» (в CS-5 - Меню «Анализ» - инструмент «Счётчик»).

Итоговые материалы должны содержать данные:

Дата, время и место наблюдений (субъект федерации, административный район, в каком населенном пункте находится водоем или какой населенный пункт ближайший к водоему).

Название водоёма или группы водоёмов.

Маршрут: начальный пункт - конечный пункт.

Погода в день учёта и её основные изменения; мешала ли погода учёту.

Площадь водоема или длина и ширина участка реки.

Ледовая обстановка (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и т.п.).

Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок.

Поведение птиц, их отношение к человеку.

Дополнительная информация (если есть).

ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон.

Итоги учёта нужно переслать городским координаторам или на электронную почту Союза охраны птиц России mail@rbcu.ru.

В рамках акции проводится фотоконкурс «Утиное селфи».

Актуальные фотографии будут приниматься в группах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

Номинации фотоконкурса:

- Самое большое скопление уток;

- Самый оригинальный кадр.