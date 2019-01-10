В каникулы дежурные больницы Тюмени принимали до 80 детей с симптомами ОРВИ

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:38:41+03:00

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За новогодние каникулы приемные отделения двух областных больниц в Тюмени приняли 3658 детей. В 75% за экстренной медицинской помощью в ОКБ №1 и ОКБ №2 пациенты приезжали сами с родителями. Самая распространенная причина - вирусная инфекция. Ежедневно обращалось порядка 80 детей с симптомами ОРВИ. Это серьезно выше, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В целом же, как отмечают в областной клинической больнице №2, такой поток пациентов характерен для обычных, не праздничных зимних выходных. На втором месте по количеству обращений были боли в животе. С ними ежедневно врачи принимали до 30 детей. На третьем месте оказались травмы, в основном легкие, полученные на горках.

К сожалению, впервые за несколько лет, новогодние каникулы провели в больнице два ребенка, которые получили травмы при неправильном использовании пиротехнических изделий. Один восьмилетний мальчик получил всю необходимую медицинскую помощь в офтальмологическом отделении ОКБ№2 и находился в больнице со 2 по 6 января. Второй ребенок 12-ти лет поступил еще за несколько дней до каникул. В настоящий момент его состояние оценивается как удовлетворительное, благодаря мастерству врачей ОКБ№2 у него восстановлена чувствительность и подвижность кисти. Он готовится к выписке.