2019-01-10T10:22:52+03:00
Происшествия

В Тюмени ищут водителя темного «Опеля», который сбил пешехода и уехал

ГИБДД просит также откликнуться очевидцев
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени ищут водителя темного «Опеля», который сбил пешехода и уехал. Фото ГИБДД Тюменской областиВ Тюмени ищут водителя темного «Опеля», который сбил пешехода и уехал. Фото ГИБДД Тюменской области
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В Тюмени объявлен в розыск водитель, который вчера, 9 января, около полуночи на улице Николая Семенова, 27 сбил пешехода и уехал. 39-летний мужчина получил травму позвоночника. По его словам, его сбил темный «Опель».

ГИБДД также ищет очевидцев аварии. Всех, кто может хоть что-то сообщить о происшествии, просят звонить по телефону 291-488, 291-499.

ГИБДД так же призывает автомобилистов выбирать безопасную скорость, особенно в районах пешеходных переходов и перекрестков, предоставлять преимущество пешеходам и другим автомобилям согласно Правил дорожного движения.

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