В Тюмени ищут водителя темного «Опеля», который сбил пешехода и уехал
ГИБДД просит также откликнуться очевидцев
В Тюмени ищут водителя темного «Опеля», который сбил пешехода и уехал. Фото ГИБДД Тюменской области
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В Тюмени объявлен в розыск водитель, который вчера, 9 января, около полуночи на улице Николая Семенова, 27 сбил пешехода и уехал. 39-летний мужчина получил травму позвоночника. По его словам, его сбил темный «Опель».
ГИБДД также ищет очевидцев аварии. Всех, кто может хоть что-то сообщить о происшествии, просят звонить по телефону 291-488, 291-499.
ГИБДД так же призывает автомобилистов выбирать безопасную скорость, особенно в районах пешеходных переходов и перекрестков, предоставлять преимущество пешеходам и другим автомобилям согласно Правил дорожного движения.