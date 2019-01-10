Под Тюменью насмерть сбит 46-летний мужчина

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:51:10+03:00

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На автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский накануне, 9 января, погиб 46-летний мужчина. В седьмом часу вечера на 27-м километре он попал под колеса автомобиля «Лексус».

Авария произошла вблизи регулируемого пешеходного перехода. Известно, что погибший житель поселка Винзили. В это время мужчина возвращался домой от родственников.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 58-летний водитель иномарки утверждает, что двигался на зеленый сигнал светофора, человека на дороге не видел. Сейчас обстоятельства ДТП еще уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и девять человек получили ранения.