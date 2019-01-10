Департамент культуры Тюменской области возглавила Елена Майер
Департамент культуры Тюменской области возглавила Елена Майер. Распоряжение о назначении накануне, 9 января, подписал губернатор Александр Моор.
С 2017 года Елена Владимировна работала заместителем директора областного департамента культуры, до этого занимала должность начальника отдела государственного протокола Управления делами правительства Тюменской области.
Елена Майер родилась в Тюмени. В 2000 году с отличием окончила Тюменский государственный университет по специальности «мировая экономика», в 2018 году с отличием окончила магистратуру в этом же университете по направлению «государственное и муниципальное управление».
Напомним, что до этого департамент возглавлял Виктор Новакаускас, который 3 декабря 2018 года уволился с этого поста по собственному желанию.