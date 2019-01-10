Тобольская прокуратура заинтересовалась информацией о высадке из междугородного автобуса пожилой женщины

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:00:39+03:00

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Тобольская прокуратура проверяет информацию о высадке из рейсового междугородного автобуса пожилой женщины - ветерана труда. Об этом накануне сообщили сразу несколько СМИ.

Об инциденте в соцсетях рассказали знакомые пенсионерки, от туда информация попала к журналистам.

Женщина, которой почти 70-лет, ехала в автобусе маршрута №555 "Тюмень-Тобольск" и ей пришлось выйти в соседней деревне, в 6 километрах. Это расстояние пенсионерка преодолела пешком, потому что водитель заявил, что останавливаться не будет, так как там у него нет остановки. Пенсионерка, добравшись домой, сильно заболела. У нее поднялась очень высокая температура.

Как заверили в областной прокуратуре, после проверки, при наличии оснований, будут приняты необходимые меры реагирования.