Тобольская прокуратура заинтересовалась информацией о высадке из междугородного автобуса пожилой женщины
Тобольская прокуратура проверяет информацию о высадке из рейсового междугородного автобуса пожилой женщины - ветерана труда. Об этом накануне сообщили сразу несколько СМИ.
Об инциденте в соцсетях рассказали знакомые пенсионерки, от туда информация попала к журналистам.
Женщина, которой почти 70-лет, ехала в автобусе маршрута №555 "Тюмень-Тобольск" и ей пришлось выйти в соседней деревне, в 6 километрах. Это расстояние пенсионерка преодолела пешком, потому что водитель заявил, что останавливаться не будет, так как там у него нет остановки. Пенсионерка, добравшись домой, сильно заболела. У нее поднялась очень высокая температура.
Как заверили в областной прокуратуре, после проверки, при наличии оснований, будут приняты необходимые меры реагирования.