Экс-руководителя строительной компании в Тюмени посадили за присвоение денег дольщиков

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:36:31+03:00

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В Тюмени на 6,5 лет осужден бывший руководитель ЗАО «Тюменский строитель» и ЗАО «Стройимпульс». Его признали виновным по четырем статьям УК РФ: ч.2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч.4 ст. 160 (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.1 ст.199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) и ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

С сентября 2012 года по октябрь 2013 года гендиректор заключил на общую сумму свыше 219 млн. рублей договоры о долевом строительстве жилого дома в районе улиц Тихая-Просторная в Тюмени. Часть этих средств была потрачена не на строительство дома, еще более 16,9 млн. рублей были присвоены директором. Все это привело к остановке стройки и банкротству фирмы.

Кроме того, компания не перечисляла в 2012-2014 годы налог на доходы физических лиц в сумме свыше 6 млн. рублей, а ЗАО «Стройимпульс» под его же руководством - более 10,6 млн. рублей.

В 2013 -2014 годы для уклонения от погашения налогов руководитель компаний стал рассчитываться с контрагентами через расчетный счет подконтрольной ему фирмы. Таким способом было сокрыто 6 млн. рублей.

Кроме лишения свободы, с бизнесмена взыскано более 6 млн. рублей неуплаченных налогов по иску налоговой инспекции. У него также арестованы земельный участок, семь автомобилей, два нежилых строения. Имущество пойдет на уплату гражданского иска, сообщили в областной прокуратуре.

В надзорном ведомстве также отметили, что благодаря принятым мерам прокуратуры и правительства области, дом был достроен и в августе 2018 года введен в эксплуатацию.