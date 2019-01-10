2019-01-10T08:20:04+03:00
Происшествия

"Заработал": тюменец, обещая доставить груз, сдал его в магазин

Безработному грозит лишение свободы за мошенничество
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительницу Тюмени знакомый обманул на 17 тысяч рублей. Женщина купила в магазине на эту сумму строительные материалы, а мужчина пообещал привезти их. В магазине они вместе совершали покупку, а затем женщина отправилась домой ждать товар, но так и не дождалась.

Как оказалось, тюменец, предоставив продавцу чек, вернул все строительные материалы обратно в магазин и получил за них деньги. Всю сумму обманщик потратил на свои нужды.

Женщина обратилась за защитой в полицию. На 40-летнего безработного завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе городской полиции. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24