2019-01-10T07:30:15+03:00
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области чуть-чуть превысила эпидпорог

Медики не исключают, что ситуация может ухудшиться
Маргарита КАЛИНКИНА
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Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области чуть-чуть превысила эпидпорогЗаболеваемость ОРВИ в Тюменской области чуть-чуть превысила эпидпорогФото: Ольга Крыльцова
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Рост заболеваемости ОРВИ в Тюменской области останавливается. Сейчас эпидпорог превышен всего на 1 процент. Более того, темп прироста к предыдущей неделе ниже на 39 процентов.

Однако медики не исключают роста заболеваемости. Активному распространению вирусов способствует теплая погода, а также начало учебы у школьников после каникул и активной трудовой деятельности у взрослых.

За первую неделю 2019 года к врачам с насморком, температурой и кашлем обратились 6693 жителей региона. Больше всего больных в Тюмени — 5588, отмечают в областном департаменте здравоохранения. Затем идет Тюменский район — 283, Тобольск – 162 и Ишим - 148.

Всего с начала сезона, а это первые числа сентября, диагноз ОРВИ поставлен 190 560 жителям области, из которых более 139 тысяч — дети до 14 лет.

Врачи призывают граждан не ходить заболевшим на работу, не отпускать в детские сады и школы больных детей. Соблюдать все классические меры профилактики — носить маску, которую нужно менять каждые два часа, чаще мыть руки, не трогать лицо, любыми способами улучшать иммунитет, стараться избегать контакта с больными людьми.

Не стоит заниматься самолечением. Сейчас в поликлиниках принимаются все меры, для того, чтобы максимально быстро принять пациентов и назначить лечение. Рост ОРВИ - ежегодная ситуация и все медработники действуют согласно имеющимся нормам. В то же время тюменцев просят терпимо относиться к очередям в поликлиниках из-за эпидсезона.

Можно вызвать врача или неотложную помощь на дом, либо обратиться в кабинет неотложной помощи в поликлинике в порядке электронной очереди.

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