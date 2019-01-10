10 Янв. 2019 2019-01-10T06:21:33+03:00

На трех улицах в центре Тюмени введено одностороннее движение

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На трех участках центральных улиц Тюмении с 10 января, введено одностороннее движение. В частности, это улица Кирова (от улицы Ленина до улицы Герцена), улица Герцена (от улицы Тургенева до улицы Челюскинцев), улица Семакова (от улицы Герцена до улицы Урицкого).

Решение принято в целях повышения пропускной способности транспорта, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В связи с изменением схем движения водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.