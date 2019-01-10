Занятия первой смены учеников 1-4 классов Тюмени отменены

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:35:12+03:00

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Занятия первой смены школьников 1-4 классов Тюмени сегодня, 10 января, отменены. Утром температура воздуха составила -25 градусов.

Напомним, что перед самыми каникулами дети с 1 по 9 классы не учились несколько дней подряд. Сейчас, когда только-только стартовала новая четверть, она тоже началась с актировки.

К слову, многие родители очень удивились отмене занятий. В социальных сетях горожане пишут, что у кого-то термометры на автомобилях утром показали -20 градусов, а у кого-то и вовсе -16. Те, кому пришлось возвращаться с ночных смен тоже отмечают, что на улице теплая и очень комфортная погода. Ветра нет

- Как не в Сибири живем, - недоумевают тюменцы.

- Мы живём в Сибири, да только дети у нас другие, часто болеют, незакаленные. Погода сегодня по ощущению -35 градусов. Самим страшно выйти, не то что ребёнка в школу отправить, - заступилась за городской депаратмент образования, который отменил занятия, одна из тюменок Татьяна Л. - Часто школы очень далеко, и не у всех есть машины. Детям приходится добираться пешком.

Еще один горожанин Петр Е. вспомнил, как его в детстве в -35 отправляли до школы уточнить, действительно ли они не учатся.

- Какой бред. Может пусть зимой вообще не учатся? Да и весной - грязно же, - возмутился Федор К.

- Да что вы все такие злые! Ну не учатся и ладно! Детки порадуются! Вспомните себя в их возрасте, - предложила Алина Н.