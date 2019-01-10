2019-01-10T07:06:57+03:00
Спорт

Четыре тюменца представят Россию на Кубке мира по лыжным гонкам в Германии

Соревнования пройдут 12 и 13 января
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Четыре тюменца выступят в составе сборной России на девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который стартует 12 января в Германии. Это Алешина Татьяна, Грухвина Анна, Ретивых Глеб и Якимушкин Иван

В программе соревнований только короткие дисциплины – индивидуальный и командный спринт свободным стилем, сообщили в Федерации лыжных гонок России.

Так, 12 января в субботу пройдут Индивидуальный спринт свободным стилем. Прямую телетрансляцию покажет Eurosport 2 15.15. 13 января в воскресенье состоится командный спринт свободным стилем. Прямая телетрансляция на Eurosport 2 15.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24