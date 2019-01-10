10 Янв. 2019 2019-01-10T05:52:01+03:00

В Тюмени пройдет первый в 2019 году экодень. Фото добровольческого движения "Круговорот" vk.com

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Первый в 2019 году экологический день пройдет 12 января в Тюмени. Волонтеры будут принимать у горожан стекло (баночное, бутылочное, оконное), макулатуру, в том числе глянец и гофрокартон. Не возьмут лишь чеки, салфетки и целлюлозные ячейки от яиц. Возьмут также цветной металл, черный металл, включая консервные банки и крышки, и электрохлам.

Пункты приема откроются:

11.00 – 11.30 – в сквере «Молодежный» (ул. В. Гнаровской, 8 к.1).

11.30 – 12.00 – на ул. Малыгина, 51.

12.00 – 12.30 – в сквере «Комсомольский».

12.30 – 13.00 – на большой парковке на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (остановка Болотникова).

13.00 – 13.30 – на ул. Газовиков, 30.

Отличие нынешнего дня. Теперь не принимается пластик. Теперь его нужно выбрасывать в общий мусор. Отделять от других отходов его будут на мусоросортировочном заводе.

Как пояснили организаторы акции - члены добровольческого объединения "Круговорот", теперь за сырье платят и собранные в январе деньги будут переданы фонду помощи бездомным животным «Потеряшки». В дальнейшем деньги будут идти на инициативы, связанные с развитием раздельного сбора отходов.

Волонтеры также пояснили, что мусоросортировочный завод хорошо выделяет чермет и цветмет. И если горожан не волнует тема благотворительности, то металл можно просто выбросить в мусорный бак у дома.

Макулатуру на заводе тоже выделяют, но она там обычно грязная, поэтому бумагу лучше сдавать на акции. Стекло завод выделяет не совсем сам, а передает крупный и средний бой субподрядчикам на ручную досортировку по цветам. Поэтому более разумно сразу отдавать хорошее, не разбитое в мусоровозе стекло приемщику - это уменьшает повреждения при транспортировке и упрощает досортировку сырья.