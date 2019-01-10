2019-01-10T04:38:36+03:00
Общество

Погода 10 января в Тюмени: похолодало

Температура воздуха опустится до -12 -23 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 10 января в Тюмени: похолодалоПогода 10 января в Тюмени: похолодалоФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Четверг, 10 января, в Тюменской области будет холодным. Ночью температура понижалась до -22...-27 градусов, а при прояснении до -34. Днем термометры покажут -15 -20 градусов, местами до -25.

Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный, западный с переходом на юго-западный, южный 4-9 м/с.

В Тюмени день будет солнечный, -21 -23 градуса, к вечеру небольшой снежок, ветер 2-4 м/с.

В Тобольске солнечно и без осадков. Днем -26, к вечеру похолодает до -31. В Ялуторовске и Заводоуковске тоже ясно и без осадков, термометры покажут -25 -27 градусов. В Ишиме -23 -25.

В народном календаре 10 января названо Домочадцевым днем или Рождественским мясоедом, который продолжался до Масленицы. С него можно было есть мясо. Было принято забивать скотину. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам.

В это время начиналась пора свадеб.

Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие — самое дорогое, что может быть у человека.

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