2019-01-09T15:52:02+03:00
Происшествия

За праздники с ножевыми ранениями в больницу попали шестеро тюменцев

Виновники преступлений и пострадавшие распивали вместе алкоголь
Марина Васильева
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За время новогодних каникул в УМВД России по городу Тюмени поступило шесть сообщений о причинении тяжкого вреда здоровью граждан. Вся череда преступлений начиналась с употребления алкоголя.

Так, накануне около полуночи в тюменскую полицию поступило сообщение о происшествии, в котором пострадал мужчина 1988 года рождения. Ближайший наряд патрульно-постовой службы, отправленный на вызов, оперативно задержал подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее несудимый житель областного центра 1996 года рождения.

- Потерпевший находился дома, когда к нему пришел приятель. Мужчины вместе употребляли горячительные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Гость несколько раз ударил ножом в живот хозяина квартиры, после чего скрылся, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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