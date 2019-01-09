2019-01-09T15:12:10+03:00
Общество

Более 500 тюменских полицейских обеспечивали правопорядок в новогодние праздники

Сотрудники УМВД круглосуточно дежурили на 89 новогодних ёлках
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-служба УМВД РФ по Тюменской областиФото пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области
Изменить размер текста:

Новогодние каникулы в Тюменской области прошлись без особых происшествий. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года личным составом органов внутренних дел региона был обеспечен правопорядок при проведении 107 мероприятий.

В торжествах, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества Христова, приняли участие более 100 тысяч граждан. В этот период осуществляли охрану правопорядка более 500 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, казачества, дружинников, частных охранных предприятий, слушатели ТИПК МВД России.

Личным составом круглосуточно обеспечивался правопорядок в местах установки 89 новогодних ёлок и 11 снежных городков, отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области. В ходе несения службы сотрудники полиции проверили более 100 граждан, свыше 350 мобильных телефонов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За праздники с ножевыми ранениями в больницу попали шестеро тюменцев
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
В Тюменской области открыта горячая линия по вопросам обращения с отходами
В двух районах Тюмени на несколько часов погаснут светофоры
Тюменская прокуратура передала в суд дело экс-спикера гордумы Дмитрия Еремеева
За 2018 год в Тюмени на свет появилось свыше 13 тысяч малышей
Тюменский «Рубин» в домашнем поединке разгромил сборную из Китая
Более 7000 тюменцам потребовалась скорая помощь в длинные выходные
Семь пешеходов пострадали на тюменских дорогах в новогодние каникулы
В 2018 году резидентами тюменского технопарка стало 26 предприятий
С начала года на тюменских дорогах произошло почти полсотни ДТП
Сотрудники МЧС обеспечат безопасность тюменских Крещенских купелей
Свыше 70 шахматистов сразятся за призы чемпионата Тюмени
За праздничные выходные в Тюменской области произошло 64 пожара
Тюменских подростков приглашают на открытое занятие по хип-хопу
Задержаны подозреваемые в серии поджогов автомобилей в Тюмени