Более 500 тюменских полицейских обеспечивали правопорядок в новогодние праздники

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Новогодние каникулы в Тюменской области прошлись без особых происшествий. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года личным составом органов внутренних дел региона был обеспечен правопорядок при проведении 107 мероприятий.

В торжествах, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества Христова, приняли участие более 100 тысяч граждан. В этот период осуществляли охрану правопорядка более 500 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, казачества, дружинников, частных охранных предприятий, слушатели ТИПК МВД России.

Личным составом круглосуточно обеспечивался правопорядок в местах установки 89 новогодних ёлок и 11 снежных городков, отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области. В ходе несения службы сотрудники полиции проверили более 100 граждан, свыше 350 мобильных телефонов.