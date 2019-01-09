В Тюменской области открыта горячая линия по вопросам обращения с отходами

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:49:14+03:00

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В Тюменской области заработала горячая линия по вопросам оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Жители региона могут задать вопросы специалистам департамента тарифной и ценовой политики.

В силу перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами у населения появилось ряд вопросов, касающихся тарифов и порядка вывоза бытового мусора. Причем озабоченности повышением цен на данные услуги высказывают не только тюменцы, но жители других субъектов РФ.

В Тюменской области интересующую информацию можно получить по двум телефонам. По вопросам ценообразования следует обращаться в департамент тарифной и ценовой политики региона – 8 (3452) 42-65-75, сообщили в ведомстве.

По вопросам организации и качества оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами обратившихся проконсультируют специалисты компании «Тюменское экологическое объединение». Номер единого регионального оператора - 8-800-250-73-26.