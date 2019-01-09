В двух района Тюмени на несколько часов погаснут светофоры

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:40:58+03:00

Отключения связаны с плановыми работа на сетях электроснабжения

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Завтра, 10 января, в районах Дома обороны и Лесобазы потухнут два светофора. Отключения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения.

С 9 до 13 часов будет отключен светофор на пересечении улиц Барнаульская и Аккумуляторная. С 13 до 17 часов погаснет светофор на улице Дамбовская в районе остановки «Элеватор».

Специалисты МКУ «Тюменьгортранс» призывают пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, а также облюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте предприятия.