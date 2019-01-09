2019-01-09T14:05:20+03:00
Происшествия

Тюменская прокуратура передала в суд дело экс-спикера гордумы Дмитрия Еремеева

Он обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли двое человек
Марина Васильева
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Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении Дмитрия Еремеева. Бывший спикер городской думы обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Согласно материалам уголовного дела, смертельная авария произошла 24 июня 2018 года около полуночи. На 178 км автомобильной дороги Р254 «Иртыш» в Тюменском районе Еремеев, управляя Toyota Land Cruiser, начал обгон, не убедившись, что встречная полоса движения свободна на достаточном для маневра расстоянии.

- В результате его внедорожник столкнулся с автомашиной Toyota Avensis. Японская легковушка загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ходе расследования Дмитрий Еремеев признал свою вину в совершенном ДТП. Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и 29 декабря 2018 года направила материалы в Тюменский районный суд.

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