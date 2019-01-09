Тюменский «Рубин» в домашнем поединке разгромил сборную из Китая

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:13:55+03:00

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Тюменский хоккейный клуб «Рубин» в домашнем поединке чемпионата ВХЛ разгромил «Ценг Тоу» из Цзилиня. Зрелищная игра, состоявшаяся 8 января, завершилась со счетом 5:2. Автором первого гола хозяев стал Александр Комаристый.

- Была важно выиграть два первых январских матча с китайскими клубами. Четыре очка плюсом в копилке. Тем не менее, у тренерского штаба и у нас самих есть большие вопросы по поводу игры в третьих периодах, - подчеркнул Александр Комаристый.

За встречей сибиряков и игроков из Поднебесной наблюдали 2600 зрителей. Главными судьями игры выступили Максим Шерер из Новокузнецка и Иван Тютнев из Воскресенска.

До игры Сборная из Китая, набравшая 43 очка, занимала 16-е место в таблице. От идущих третьими сибиряков игроки из Поднебесной отставали на 18 баллов.