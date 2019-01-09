Более 7000 тюменцам потребовалась скорая помощь в длинные выходные

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:24:34+03:00

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С 1 по 8 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 7042 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары были доставлены 2362 пациента, в службы неотложной помощи поликлиник переданы 3332 вызова.

Среди наиболее подверженной к риску возникновения несчастных случаев оказались дети. В новогодние каникулы медики выезжали к маленьким тюменцам 19 раз на вызовы, связанные с инородным телом в дыхательных путях, ожогами, электрическим током. Все дети доставлены в стационары города.

Так, накануне, 8 января, поступили два обращения. В одном случае годовалая девочка получила ожоги, опрокинув со стола чашку с кипятком, во втором – 4-летний мальчик, случайно задевший оголенный провод дома.

- На месте в первом случае медики были уже через 6 минут, во втором – спустя 8 минут. По прибытии медики диагностировали у девочки ожоги I-II степени лица, шеи, грудной клетки и правого и левого плеча. После наложения противоожоговых повязок и обезболивания состояние маленькой пациентки улучшилось, после чего ее экстренно эвакуировали в стационар, - отметили в пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

У второго ребенка после электротравмы медики диагностировали ожог правой кисти – на поверхности ладони появились пятна белого цвета. Малыш также доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Всего за прошедшие сутки на линии работали 41 бригада скорой помощи. На один экипаж приходилось по 22 вызова.