Семь пешеходов пострадали на тюменских дорогах в новогодние каникулы

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:09:42+03:00

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В новогодние каникулы на тюменских дорогах произошло 7 ДТП с участием пешеходов. Пик аварий пришелся на 5 января. Участниками дорожных аварий в этот день стали 3 пешехода.

Так, 52-летняя тюменка в первом часу дня была сбита автомобилем «Нива» на улице Ставропольской, 1 в Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе. 79-летний водитель сказал, что не заметил пешехода на переходе. Пострадавшая женщина получила перелом ребер. Обстоятельства ДТП выясняются.

В восьмом часу вечера на улице Ямской, 14 сбит под колеса автомобиля «Дэу Нексия» попал 36-летний пешеход. По предварительным данным, мужчина переходил улицу вне пешеходного перехода, он получил травму. Позже, около 11 часов вечера 10-летняя девочку сбил автомобиль «Шкода» на улице Зелинского, 1. Школьница переходила дорогу вне пешеходного перехода и отделалась перелом ноги.

Вчера, 8 января около полудня на улице Калинина, 62 автомобилем «Фольксваген» сбит 36-летний пешеход. Мужчина переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил травму.