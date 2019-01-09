В 2018 году резидентами тюменского технопарка стало 26 предприятий

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:54:06+03:00

Это абсолютный годовой рекорд за 10-летнюю историю развития инноваций в регионе

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Прошедший, 2018 год стал успешным в части развития инновационной сферы в Тюменской области. Благодаря действующим мера поддержки число инновационных проектов перевалило за сотню.

Основным инфраструктурным элементом поддержки инновационных разработок по-прежнему является Тюменский технопарк. За год экспертным советом структуры было рассмотрено 48 инновационных проектов. Из них было одобрено 32, статус резидентов получили 26 компаний.

- Это абсолютный годовой рекорд за десятилетнюю историю развития сферы инноваций в регионе. Всего в бизнес-инкубаторе технопарка сегодня реализуют инновационные проекты порядка 60 малых компаний, - отметили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Получателями субсидий на общую сумму более 89 млн рублей стали 6 региональных инновационных предприятий. Поддержку получили компании, работающие над созданием опытного образца или высокотехнологичного производства. Среди них и АО «ГМС Нефтемаш», реализующее беспрецедентный проект по разработке мобильного эталона для поверки средств измерения скважинной продукции. Предприятие стало первым, кто получил новый вид господдержки - содействие кооперации промышленных предприятий с вузами региона.

Еще трем компаниям - «ГазВелл Системы», «Смарт Си», «Галактион» были выделены гранты на общую сумму более 6,5 млн рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Кроме того, в прошедшем году правительство Тюменской области совместно с Фондом микрофинансирования региона запустили новую программу поддержки инноваторов «Микроинвест». Программа предполагает выдачу инновационных инвестиционных займов под 3% годовых до 3 миллионов рублей на 3 года. За время реализации программы займами воспользовались 5 компаний, общая сумма займов составила 10 млн 920 тыс. рублей.