С начала года на тюменских дорогах произошло почти полсотни ДТП

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:21:57+03:00

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За первые 8 дней 2019 года на дорогах Тюменской области произошло 47 ДТП. В авариях погибли 8 человек, 74 человека получили различные травмы.

Самым опасными в период новогодних праздников стали автодороги Курган-Тюмень и Тюмень-Ханты-Мансийск. Большинство аварий на трассах произошло при совершении автомобилистами опасных обгонов.

Так, 8 января на 116-м километре автодороги Курган-Тюмень в кювет съехал автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Водитель 49 лет не смог выбрать безопасную скорость, автомобиль перевернулся несколько раз. Мужчина погиб.

По предварительной информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности, отметили в Госавтоинспекции по Тюменской области. 41-летняя пассажирка внедорожника получила травму кисти и ушиб.