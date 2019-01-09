Сотрудники МЧС обеспечат безопасность тюменских Крещенских купелей

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:23:45+03:00

Работа по подготовки мест в отдельных районах региона уже началась

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В преддверии Крещения сотрудники МЧС по Тюменской области начали проверку купален. Так, сотрудниками Омутинского пожарно-спасательного гарнизона проводится работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах, оборудованных иорданями.

В подразделениях межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 и 26-о отряда ФПС будет организовано дежурство совместно с сотрудниками полиции, медицинскими работниками, представителями администрации на территориях Армизонского, Омутинского и Юргинского районах.

- В селах Армизонского, Омутинского и Юргинского районах Тюменской области уже сегодня ведутся подготовительные работы по оборудованию купелей к празднованию православного праздника Крещение Господне, - отметили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

По словам сотрудников службы, уже определены места купания. К ним расчищена дорога, убран снег на реках, где именно будут устанавливаться купели. Организацией занимаются специалисты районной администрации и ДРСУ и ЖКХ. Устанавливается купель. Толщина льда превышает 30 сантиметров и одновременно на лёд могут выйти более 20-ти человек.

Купели будут открыты 19 января с момента освещения воды до 24 часов, после вход в купель будет заколочен досками в целях безопасности. Весь праздник обеспечивать безопасность купающихся будут сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.