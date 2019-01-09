2019-01-09T09:54:44+03:00
Спорт

Свыше 70 шахматистов сразятся за призы чемпионата Тюмени

Городские соревнования пройдут в 9 туров по швейцарской системе
Марина Васильева
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Фото с официальной страницы МАУ «ГШК» в социальной сети «ВКонтакте»Фото с официальной страницы МАУ «ГШК» в социальной сети «ВКонтакте»
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Ежегодный многодневный чемпионат Тюмени по классическим шахматам стартует 11 января в городском шахматном клубе. В соревнованиях, которые продлятся до 27 января, ожидается не менее 70 участников.

Соревнования проводятся по швейцарской системе. Согласно официально утвержденным правилам в РФ для игры по классическим шахматам, чемпионат пройдёт в 9 туров. Контроль времени составит 60 минут, каждый игрок получит до конца партии дополнительно 30 секунд на каждый ход, начиная с первого хода.

Итоги соревнований подведут 27 января. В этот же день состоится награждение победителей и закрытие соревнований. Лучшие игроки чемпионата города Тюмени по классическим шахматам получат медали и дипломы соответствующих степеней.

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